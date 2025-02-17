Экс-генсек НАТО раскрыл планы по отправке войск на запад Украины

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что по итогам конфликта на Украине гарантии безопасности Киеву будут подразумевать «противовоздушную оборону и «небоевые войска» на территории республики. Его слова передает Tagesspiegel.

Он отметил, что если Киев не пригласят в Североатлантический альянс, то ему нужны «двусторонние гарантии безопасности».

«Их [войска] планируют направить в Западную Украину в качестве инструкторов и советников. Европейцы должны вместе отвечать на этот вызов. Гарантии безопасности могли бы быть предоставлены коалицией добровольцев во главе с Францией и Великобританией», — сказал он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в качестве гарантий безопасности от союзников Киеву нужны большое количество ракет, сильная армия, вступление в Евросоюз и договоренности о защите наподобие тех, которые имеет Израиль.

Ранее стало известно о страхе Европы и Украины перед одним действием Трампа.