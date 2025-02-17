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Экс-генсек НАТО раскрыл планы по отправке войск на запад Украины

Экс-генсек Рассмусен: гарантии безопасности Украине будут включать войска Запада
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Ruslan Kaniuka/Global Look Press

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что по итогам конфликта на Украине гарантии безопасности Киеву будут подразумевать «противовоздушную оборону и «небоевые войска» на территории республики. Его слова передает Tagesspiegel.

Он отметил, что если Киев не пригласят в Североатлантический альянс, то ему нужны «двусторонние гарантии безопасности».

«Их [войска] планируют направить в Западную Украину в качестве инструкторов и советников. Европейцы должны вместе отвечать на этот вызов. Гарантии безопасности могли бы быть предоставлены коалицией добровольцев во главе с Францией и Великобританией», — сказал он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в качестве гарантий безопасности от союзников Киеву нужны большое количество ракет, сильная армия, вступление в Евросоюз и договоренности о защите наподобие тех, которые имеет Израиль.

Ранее стало известно о страхе Европы и Украины перед одним действием Трампа.

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