В США заявили о завершении конфликта на Украине

Несмотря на еще продолжающиеся боевые действия, конфликт на Украине фактически завершен. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп не объявлял об этом прямо, однако общими усилиями руководство Соединенных Штатов пришло к выводу, что бои на Украине больше не могут продолжаться.

«Более того, русские победили Украину, а значит, Москва победила и НАТО», — говорится в статье.

Автор публикации предположил, что США под видом постепенного сокращения помощи Украине могут постепенно отойти от НАТО и переложить финансовое бремя на плечи Европейского союза, оставив их без поддержки. В таких условиях у европейских стран не хватит ресурсов, чтобы продолжать оказывать военную помощь Украине. Это лишит республику права участвовать в переговорном процессе между Россией и США, продолжил журналист.

12 февраля между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. По словам президента США, он услышал от российского коллеги о необходимости разрешения конфликта на постоянной основе.

Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии. По его словам, основное взаимодействие будет происходить по телефону, но первая очная встреча, скорее всего, состоится именно там. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Зеленский и Ермак не посетят встречу в Саудовской Аравии по Украине.