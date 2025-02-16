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Президент Финляндии представил свою концепцию урегулирования на Украине

Президент Финляндии Стубб предложил трехэтапный план по урегулированию на Украине
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IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта может состоять из трех этапов. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

В рамках первого этапа Стубб предложил провести предварительные переговоры. В их рамках будет сделан акцент на обеспечении сильной позиции для Украины, для этого нужно помогать Киеву и вооружать его. Санкции против России, по мнению президента Финляндии, могут быть ужесточены.

На втором этапе должно произойти прекращение огня. Это не приравнивается к мирному процессу. Контроль за перемирием будет возложен на международных наблюдателей. Также на данной стадии может произойти обмен пленными, считает Стубб.

Во время третьего этапа состоятся мирные переговоры, обсуждение территориальных вопросов, а также обеспечение безопасности Украины. Президент Финляндии добавил, что во время последней фазы переговоров не будут оговариваться вопросы членства Киева в НАТО и Евросоюзе. Эти решения должны принимать сами украинцы.

До этого Стубб заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности стала «дипломатической какофонией».

Ранее премьер-министр Польши Туск выразил разочарование ходом Мюнхенской конференции по безопасности.

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Переговоры о мире на Украине
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