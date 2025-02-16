Президент Финляндии прокомментировал проведение Мюнхенской конференции

Мюнхенская конференция по безопасности стала «дипломатической какофонией», заявил президент Финляндии Александр Стубб. Об этом сообщает Yle.

По мнению Стубба, Европе нужно активизироваться, «меньше разговоров и больше действий».

Президент Финляндии подчеркнул, что европейские государства должны продемонстрировать Вашингтону свою стратегическую значимость с точки зрения обороны, что Европа нужна США.

До этого экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что покинул Мюнхенскую конференцию по безопасности в подавленном настроении.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвал создать «вооруженные силы Европы». По его словам, США могут отказать в военной поддержке Европы. Президент Украины считает, что ВСУ могут стать основной такой европейской армии.

61-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит 14–16 февраля 2025 года. Участие в ней принимают около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководители международных организаций. Российские официальные лица не участвуют в Мюнхенской конференции с 2022 года. Одной из ключевых тем 61-й конференции стала ситуация на Украине.

Ранее премьер-министр Польши Туск выразил разочарование ходом Мюнхенской конференции по безопасности.