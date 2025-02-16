США и Россия обсудили функционирование своих посольств

Рубио заявил, что обсудил с Лавровым функционирование посольств США и РФ

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе контактов с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсуждал функционирование американского и российского посольств. Об этом сообщает CBS.

Рубио подчеркнул, что поднял вопрос о посольстве США в Москве, которое работает в сложных условиях. Он добавил, что трудно будет взаимодействовать с Россией в каких-либо вопросах, если американская дипмиссия не функционирует.

Госсекретарь добавил, что Лавров также высказал обеспокоенность о работе посольства России в США.

Рубио отметил, что это был его первый разговор с российским министром и знакомство с ним.

Накануне сообщалось, что Лавров и Рубио в ходе телефонного разговора договорились о совместных усилиях по восстановлению конструктивного диалога между двумя странами на основе взаимного уважения.

Отмечается, что стороны заинтересованы в том, чтобы снять ограничения в двусторонних отношениях, которые появились во время нахождения у власти в США администрации предшественника Трампа Джо Байдена, и развивать торговое и экономическое сотрудничество. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее госсекретарь США позвонил главе МИД России.