Госсекретарь США позвонил Лаврову

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с американским госсекретарем Марко Рубио, передает ТАСС.

«По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран», — сообщили в российском МИД.

12 февраля президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

15 февраля Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные должностные лица США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы подготовить почву для переговоров лидеров двух стран по поводу мирного урегулирования на Украине. По их словам, среди участников, скорее всего, будут советники президентов по нацбезопасности. Их целью будет определить дату встречи российского и американского лидеров до марта. Один из источников отметил, что большинство стран ЕС еще не знают о шагах РФ и США по подготовке встречи. Официальные лица с Украины там тоже ожидаются, но они также «не полностью в курсе» происходящего между Москвой и Вашингтоном.

Ранее спецпосланник Трампа заявил, что РФ придется уступить территории для мира на Украине.