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Лавров и Рубио договорились о восстановлении диалога между РФ и США

Лавров и Рубио заявили о готовности работать над восстановлением диалога РФ и США
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Reuters

Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио в ходе телефонного разговора договорились о совместных усилиях по восстановлению конструктивного диалога между двумя странами на основе взаимного уважения. Об этом сообщили в МИД России.

«Лавров и Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога», — сообщили в МИД РФ.

В сообщении ведомства также отмечается, что в ближайшее время планируется проведение встречи экспертов из двух стран для обсуждения конкретных мер по ликвидации препятствий в работе дипломатических представительств.

Отмечается, что стороны заинтересованы в том, чтобы снять ограничения в двусторонних отношениях, которые появились во время нахождения у власти в США администрации предшественника Трампа Джо Байдена, и развивать торговое и экономическое сотрудничество.

15 февраля Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные должностные лица США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы подготовить почву для переговоров лидеров двух стран по поводу мирного урегулирования на Украине.

Ранее спецпосланник Трампа заявил, что РФ придется уступить территории для мира на Украине.

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