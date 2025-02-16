Премьер Хорватии Андрей Пленкович, несмотря на заявления США о попытках урегулировать российско-украинский конфликт, настаивает на передаче Киеву военной помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, баланс сил является очень важным показателем, поэтому усилия Украины в плане обороны не должны прекращаться.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев потерял около четырех тысяч квадратных километров территории из-за задержки военной помощи со стороны США.

10 февраля американский журнал Responsible Statecraft писал, что украинская армия проигрывает на поле боя, уступая территории, поскольку Киев зациклен на пиаре, а не на военных реалиях.

Президент США Дональд Трамп ранее предложил Киеву сделку, в рамках которой Украина должна предоставить доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. В обмен на это Вашингтон обещает предоставить гарантии безопасности. Трамп уточнил, что предполагаемый объем сделки составляет $500 млрд. Сделка должна компенсировать расходы Вашингтона на помощь Киеву.

Ранее сообщалось, что Зеленский планирует достичь мира в 2025 году.