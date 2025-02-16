Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, кто претендует на территорию Украины

Колесник: Польша, Венгрия, Румыния могут заявить претензии на территории Украины
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Член комитета  Государственной думы  России по обороне  Андрей Колесник  перечислил страны, которые могут иметь территориальные претензии к Украине. Об этом сообщает aif.ru.

По его словам, территориальные претензии к Украине могут иметь Венгрия, Польша и Румыния.

Он добавил, что планы на освоение украинских полезных ископаемых существуют у США. Таким образом Вашингтон планирует возместить свои убытки.

Депутат добавил, что Мюнхенская конференция по безопасности показала отсутствие единства среди стран Европы.

До этого министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз не имеет четкой позиции по территориальным уступкам, на которые должна пойти Украина в рамках урегулирования конфликта.

Накануне спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности выразил мнение, что России придется пойти на территориальные уступки для урегулирования на Украине.

Ранее Келлог рассказал, как скоро США составят мирный план по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами