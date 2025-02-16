В Госдуме рассказали, кто претендует на территорию Украины

Член комитета Государственной думы России по обороне Андрей Колесник перечислил страны, которые могут иметь территориальные претензии к Украине. Об этом сообщает aif.ru.

По его словам, территориальные претензии к Украине могут иметь Венгрия, Польша и Румыния.

Он добавил, что планы на освоение украинских полезных ископаемых существуют у США. Таким образом Вашингтон планирует возместить свои убытки.

Депутат добавил, что Мюнхенская конференция по безопасности показала отсутствие единства среди стран Европы.

До этого министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз не имеет четкой позиции по территориальным уступкам, на которые должна пойти Украина в рамках урегулирования конфликта.

Накануне спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности выразил мнение, что России придется пойти на территориальные уступки для урегулирования на Украине.

Ранее Келлог рассказал, как скоро США составят мирный план по Украине.