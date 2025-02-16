Слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что мирные жители России не гибнут в конфликте с Украиной, являются демонстрацией «русофобского угара». Об этом заявил в своем Telegram-канале посол российского МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Заявление Каи Каллас на Мюнхенской конференции — демонстрация патологического русофобского угара, в котором она пребывает. Такой подход делает ее слепой и глухой к смертям, зверствам и ранениям мирного гражданского российского населения, которые они терпят от действий украинских нацистов», — написал дипломат.

По его мнению, позиция высокопоставленного чиновника ЕС должна получить самую жесткую правовую оценку.

Мирошник отметил, что если человек, занимающий должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, демонстрирует такую «избирательную слепоту», то его вряд ли можно считать адекватным и исповедующим нормы международного гуманитарного права.

Российский посол подчеркнул, что Каллас не удосужилась узнать о гибели 22-х мирных жителей Русского Поречного в Курской области от рук украинских военных, о расстрелах бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданских в Селидово, а также о ежедневных обстрелах Шебекино, Белгорода и Горловки.

Мирошник напомнил, что в прошлом году от действий ВСУ пострадали 5,5 тысяч мирных граждан РФ, при этом 800 человек погибли, в том числе 51 ребенок.

Накануне Каллас заявила, что мирные жители России не гибнут в украинском конфликте. По ее словам, «гибнут солдаты на чужой территории». Глава европейской дипломатии добавила, что ЕС должен «перераспределить некоторые ресурсы», чтобы Киев смог продолжать военные действия.

Ранее Путин заявил, что все преступления Украины против мирных жителей нужно фиксировать.