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Политолог: Украина попала в ловушку, согласившись передать США свои ресурсы

Политолог Пинчук: Трамп добьется от Зеленского передачи редкоземельных металлов
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Shutterstock

Украина попала в ловушку США, согласившись передать редкоземельные металлы, находящиеся в ее недрах. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук. Он обратил внимание, что украинский лидер Владимир Зеленский сам предложил Вашингтону полезные ископаемые в обмен на увеличение военной помощи.

«Зеленский сам в свое время квакнул по поводу этих редкоземельных металлов в числе прочих плюшек, которые он предлагал Западу, а Трамп, как настоящий рейдер, ухватился за них. Раньше Зеленский мог выеживаться, а сейчас — извините: «Ты мне 500 млрд должен», — сказал Пинчук.

Он добавил, что США действительно остро нуждаются в редкоземельных металлах, поскольку Китай запретил их экспорт в страну. И тут «подворачивается» Украина, которая сама предлагает свои ресурсы.

4 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению.

Позднее глава Белого дома подчеркнул, что США вложили в Украину свыше $300 млрд и намерены получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд.

Ранее в Госдуме заявили, что Зеленский продаст Украину.

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