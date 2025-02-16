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В Польше отказали Зеленскому в просьбе, которую он озвучил на Мюнхенской конференции

Глава МИД Польши Сикорский: ЕС не создаст единую европейскую армию
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Wolfgang Rattay/Reuters

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Евросоюз не будет создавать единую армию, к которой призывал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет Reuters.

Дипломат отметил, что является сторонником развития оборонных возможностей Евросоюза. Он обратил внимание, что сейчас ЕС формирует усиленную бригаду.

Министр добавил, что вопрос присутствия польских войск на территории Украины не рассматривают, потому что «обязанность страны перед НАТО — защищать восточный фланг, то есть свою собственную территорию».

Накануне Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвал создать «вооруженные силы Европы». По его словам, США могут отказать в военной поддержке Европы. Президент Украины считает, что ВСУ могут стать основной такой европейской армии.

61-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит 14–16 февраля 2025 года. Участие в ней принимают около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководители международных организаций. Российские официальные лица не участвуют в Мюнхенской конференции с 2022 года. Одной из ключевых тем 61-й конференции стала ситуация на Украине.

Ранее Зеленский высказался о перспективах вступления Украины в НАТО.

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