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Песков назвал «кривляниями» поведение Зеленского во время минских переговоров

Песков: Зеленский во время встречи нормандской четверки вел себя несерьезно
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Украинский лидер Владимир Зеленский во время пресс-конференции «нормандской четверки» вел себя несерьезно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции не мог видеть лица Зеленского, потому что они сидели за одним столом, однако позже эти кадры были ему предоставлены.

«Зеленский и там так же себя вел, скажем, не совсем серьезно в каких-то вопросах», — добавил Песков.

В ходе этого же разговора пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва не обижается на обман со стороны западных стран во время минских переговоров и считает его уроком, который будет учитывать впредь.

Он подчеркнул, что данный опыт поможет российской стороне отстаивать свои интересы в будущем. Песков добавил, что обижаться на подобный исход нет смысла, объяснив это тем, что «на обиженных воду возят».

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений — документ, согласованный на встрече в верхах в Минске 11—12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки» и подписанный контактной группой, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. Документ должен был способствовать деэскалации ситуации на востоке Украины, фактически пункты соглашения не соблюдались.

Ранее Песков назвал феерическим дипломатический талант Путина.

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