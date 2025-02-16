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В Совфеде раскритиковали слова спецпосланника Келлога о России

Сенатор Джабаров: своими заявлениями Келлог может испортить отношения РФ и США
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Нина Зотина/РИА Новости

Спецпосланник президента США Кит Келлог рискует испортить отношения США и России своими заявлениями. Об этом в беседе с News.ru заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя его слова о том, что Вашингтон хочет добиться разрушения союза Москвы с Китаем, Ираном и КНДР.

Он призвал относиться к словам спецпредставителя Трампа с большой осторожностью. Сенатор указал, что Келлога «отвели от украинской темы» и подготовки к переговорам между Москвой и Вашингтоном.

«Что касается нас, не думаю, что Россия когда-то была ситуативным партнером. У нас нормальные отношения с Китаем, КНДР, Ираном. Мы развиваем эти отношения. Недавно был заключен договор с Ираном, у нас тесные отношения с Китаем. Я думаю, что напрасно Келлог это делает, пытается создать проблемы в наших будущих контактах с американцами», — сказал Джабаров.

До этого Кит Келлог заявил, что Вашингтон намерен разрушить союз России с Китаем, Ираном и КНДР. По его словам, Москва недавно сформировала союз с Тегераном, Пхеньяном и Пекином. Он указал, что подобных альянсов не было еще несколько лет назад и подчеркнул необходимость предотвратить их укрепление.

Ранее шеф Пентагона заявил, что Трамп не позволит превратить дядю Сэма в лоха.

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