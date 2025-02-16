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Песков оценил влияние санкций на будущие переговоры США и России по Украине

Песков: санкции при желании Вашингтона не помешают переговорам России и США
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Алексей Никольский/РИА Новости

Санкции Вашингтона против российского руководства могут не повлиять на переговоры по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, США при желании могут как ввести, так и отменить меры.

Накануне стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон разослал главам и премьер-министрам европейских стран приглашения на встречу, посвященную ситуации на Украине. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уточнил, что переговоры запланированы на 16 февраля и состоятся в Париже.

12 февраля президент России Владимир Путин провел с американским лидером телефонный разговор. Беседа президентов продлилась почти полтора часа. Лидеры согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить.

Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе. Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее Песков рассказал о том, как Путин ведет телефонные переговоры.

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Переговоры о мире на Украине
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