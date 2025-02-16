В Абхазии будет второй тур президентских выборов

ЦИК Абхазии: во второй тур президентских выборов вышли Гунба и Ардзинба

В Абхазии на президентских выборах ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов избирателей, во второй тур вышли Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. Об этом заявил председатель ЦИК Дмитрий Маршан в ходе беседы с журналистами, пишет ТАСС.

«Будет второй тур, в котором будут участвовать Ардзинба Адгур Амиранович и Гунба Бадра Зурабович», — отметил он.

Предварительные итоги объявят 16 февраля в 12:00 по московскому времени.

15 февраля в Абхазии прошли президентские выборы. На пост главы государства претендовали пять человек: абхазский политик Бадра Гунба, экс-торгпред в России Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты страны Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

Согласно конституции Абхазии, президентом может быть избрано лицо абхазской национальности, гражданин Республики Абхазия не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. При этом президент не может занимать свой пост более двух сроков подряд.

В ноябре прошлого года в Абхазии прошли протесты, которые привели к отставке президента Аслана Бжании. Причиной стали планы парламента рассмотреть вопрос о ратификации инвестсоглашения с РФ. Оппозиция посчитала, что этот договор не отвечает интересам местных жителей.

Ранее в РФ обвинили западные страны в попытках оказать давление на Абхазию.