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Пушков оценил требования США к Украине по ресурсам: «С колонией как с колонией»

Сенатор Пушков: США обращаются с Украиной как с колонией, требуя ее ресурсы
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что США, требуя от Украины передать под контроль Вашингтона 50% ее минеральных ресурсов, обращаются с республикой как с колонией. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«С колонией, как с колонией. Удивление Киева перед требованиями администрации Трампа вызывает удивление. В Киеве рассчитывали на что-то другое?» — написал Пушков.

До этого телеканал NBC News сообщал, что США стремятся получить 50% редкоземельных минералов Украины в рамках соглашения о партнерстве, представленного Зеленскому. По данным канала, администрация Трампа дала понять, что готова разместить на территории страны американские войска для их охраны, если будет достигнута договоренность с Россией о прекращении конфликта.

В свою очередь представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский «недальновидно оценивает прекрасную возможность, которую администрация Дональда Трампа предоставила Киеву» в виде соглашения о разработке полезных ископаемых.

Ранее в Совфеде оценили решение Макрона созвать экстренный саммит ЕС из-за Трампа.

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