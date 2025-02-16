Британия готова принять участие в экстренном саммите лидеров ЕС в Париже

Telegraph: премьер Британии Стармер готов приехать на саммит лидеров ЕС в Париж

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен приехать на экстренный саммит лидеров Европейского союза, который должен состояться 17 февраля в Париже. Об этом сообщает издание Telegraph.

«Стармер готов присоединиться к лидерам ЕС на экстренном саммите после того, как Соединенные Штаты призвали их предложить «идеи» или быть отстраненными от переговоров по мирным планам для Украины», — говорится в публикации.

Премьер считает, что Европа должна «играть более активную роль в Североатлантическом альянсе».

Накануне стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон разослал главам и премьер-министрам европейских стран приглашения на встречу, посвященную ситуации на Украине. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уточнил, что переговоры запланированы на 16 февраля и состоятся в Париже.

Ранее посланник президента США оценил возможность участия европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.