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В Госдуме ответили на слова Вэнса о военных рычагах давления на РФ

Генерал Соболев назвал угрозы Вэнса военными рычагами давления на РФ «вбросом»
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Leah Millis/Reuters

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев назвал «вбросом» угрозы военными рычагами давления на РФ со стороны главы Государственного департамента США Джей Ди Вэнса. С таким заявлением он выступил в интервью News.ru.

«Откуда такие заявления? Может быть, специальные такие вбросы, что, а если вы, то мы тут вообще вас там уничтожим, и все остальное. Но они, наверное, с огнем все же играют», — заявил он.

Соболев подчеркнул, что подобные угрозы ставят США и РФ на грань ядерной войны.

До этого Вэнс сказал, что готов поехать в Москву на переговоры по Украине, а также допустил использование военных рычагов давления, если Россия будет использовать недобросовестные методы ведения переговоров.

По словам вице-президента США, Вашингтон также может ввести дополнительные санкции против Москвы, если Россия «не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость».

Ранее Вэнс назвал главную угрозу для Европы.

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