Спикер Государственной думы Вячеслав Володин, говоря об итогах Мюнхенской конференции по безопасности, сделал вывод о том, что Евросоюз ожидают «серьезные изменения». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Европейский союз, его международные институты, в том числе парламентские, ждут серьезные изменения», — заявил он.

По словам Володина, этот процесс будет «непростым» и «болезненным». Он добавил, что изменения будут сопровождаться конфликтами и кризисными явлениями.

Спикер ГД отметил, что демократические процедуры стран ЕС стали носить «декоративный характер», поэтому тем силам, которые хотят удовлетворить запрос общественности на обновление власти, «будет непросто». Им будут препятствовать и не давать пройти через процедуру выборов, подчеркнул он.

До этого Володин заявил, что вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс дал объективную оценку происходящему в европейских странах. По его словам, речь политика не поддержали, поскольку страны — члены ЕС «не захотели слышать правду» о себе.

В своей речи Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей.

Ранее в Госдуме словами о Путине отреагировали на заявление вице-президента США.