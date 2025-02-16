В Киеве выразили надежду, что КНР сыграет важную роль в достижении мира на Украине

МИД Украины: Киев надеется на важную роль КНР в достижении мира на Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с главой МИД Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Киев надеется на важную роль КНР в достижении мира в российско-украинском конфликте. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украина придает большое значение влиянию Китая ..., ценит объективную и сбалансированную позицию Китая и рассчитывает на то, что Китай будет играть важную роль в достижении всестороннего, справедливого и устойчивого мира», — отметил Сибига.

Он уточнил, что Украина придерживается принципа одного Китая и готова укреплять сотрудничество с Китаем для дальнейшего укрепления стратегического партнерства.

До этого Сибига говорил о «решающем моменте» для республики и призвал Европу продемонстрировать свою силу. Сибига отметил, что для Украины настал решающий момент, и единственный путь к достижению прочного и справедливого завершения конфликта – это «мир через силу». Министр утверждает, что существует шанс закончить боевые действия в этом году, и для этого нужна поддержка США и координация действий.

Глава МИД КНР обсудил урегулирование украинского кризиса с канцлером ФРГ.