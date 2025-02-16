Глава МИД КНР обсудил урегулирование украинского кризиса с канцлером ФРГ

Министр иностранных дел Китая Ван И на состоявшейся в Мюнхене встрече обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД КНР.

«Необходимо изучить возможности для создания сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности, достичь прочного мирного соглашения, обеспечить долгосрочный мир и безопасность Европы», — заявил министр иностранных дел Китая.

Ван И уточнил, что Пекин готов оказать всестороннюю поддержку по этому вопросу Германии и прочим заинтересованным сторонам.

Также глава МИД КНР указал, что власти Китайской Народной Республики надеются на справедливое соглашение по урегулированию украинского кризиса и поддерживают усилия по восстановлению мира. Ван И подчеркнул, что Пекин всегда выступал за мирное урегулирование украинского кризиса, также предпринимались для этого соответствующие усилия.

14 февраля Шольц заявил, что Европа и Украина должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта с Россией.

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