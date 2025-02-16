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В Китае сообщили о готовности продвигать прагматичное сотрудничество с Украиной

Ван И: Китай готов работать с Украиной в рамках стратегического партнерства
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Bernadett Szabo/Reuters

Власти Китая готовы к продвижению прагматического сотрудничества с украинской стороной и видят доступный потенциал для контактов. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи со своим украинским коллегой Андреем Сибигой на Мюнхенской конференции, передает ТАСС.

»Китай готов работать с украинской стороной над устранением неблагоприятных факторов, продвижением двусторонних отношений и развитием прагматичного сотрудничества», — заявил он.

По словам Ван И, для развития отношений между Киевом и Пекином есть «традиционная основа», поскольку в 2011 году стороны провозглашали стратегическое партнерство. Он добавил, что на данный момент отношения между китайской и украинской стороной «нормальные».

Глава МИД КНР подчеркнул, что Китай является главным торговым партнером Украины, однако в последнее время этого пришлось достигать «большим трудом». Дипломат отметил, что данный вопрос является потенциалом для дальнейшего взаимодействия.

С 14 по 16 февраля в Мюнхене проходит ежегодная конференция по безопасности, в рамках которой состоятся многочисленные неформальные и личные встречи политиков стран НАТО и других приглашенных государств. На этот раз один из главных вопросов, беспокоящих участников конференции, связан с позицией США относительно поддержки Украины. Остались ли у Владимира Зеленского надежды на помощь Запада и почему Европа хочет продолжать конфликт с Россией — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленскому предрекли потерю власти.

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