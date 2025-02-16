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В Крыму заявили о готовности возобновить контакты с регионами США

Константинов: Крым готов к контактам с США при признании российского статуса
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Власти Крыма готовы возобновить контакты с американской стороной в случае признания российского статуса полуострова. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Мы готовы контактировать, искать совместную выгоду, можем и дружить, если там признают наш российский статус. Нет — проживем и без их дружбы», — заявил он.

По словам парламентария, российская сторона не обязана искать пути восстановления диалога, поскольку американская сторона разорвала эти связи. Он добавил, что Крым готов к западным инвестициям.

Константинов отметил, что президент США Дональд Трамп может приехать на полуостров и изучить возможность строительства «Трамп-тауэра» в центре Симферополя или в Ялте. Он подчеркнул, что после этого пойдет «перезагрузка», однако «заманивать» американские власти Крым не намерен.

Парламентарий добавил, что главной целью является содействие в достижении целей спецоперации, и когда «будет победа — все остальное приложится».

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя телефонный разговор между президентами России и США, заявил, что настало время возобновлять формат Госдума — конгресс. По его словам, в Госдуме просто никогда не говорили об этом, «чтобы не навредить нашим партнерам».

Ранее журнал The Economist сообщил, что после разговора президентов России и США Киев пал духом.

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