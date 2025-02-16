Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ВСУ ужаснулись дипломатическим усилиям Трампа по урегулированию на Украине

AT: солдаты ВСУ не верят, что Украина получит справедливый мир усилиями Трампа
close
Reuters

Солдаты ВСУ, комментируя последние дипломатические усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, не питают «малейшей надежды на то», что вмешательство Вашингтона «положит конец кошмару их оккупированной страны». Об этом пишет Asia Times со ссылкой на опрошенных военных.

Издание приводит слова солдата с позывным «Бродяга», который считает, что любое перемирие будет временным, а затем конфликт начнется снова. Поэтому Украине нужно готовиться «ко второму раунду, даже если будет подписано мирное соглашение», полагает он. Военный заметил, что Трамп «шокирует» все больше и больше.

Дмитрий Жлуктенко из 413-го отдельного батальона также выразил глубокий скептицизм по поводу предложенного Трампом мирного соглашения. По его словам, последние заявления президента США не несут «справедливости и законности». Помимо обеспокоенности по поводу самой сделки, Жлуктенко раскритиковал понимание администрацией Трампа конфликта, говорится в тексте.

Еще один военный раскритиковал позицию президента США в отношении России, заявив, что западные лидеры не осознают истинных ставок в конфликте. Заморозка конфликта обойдется Киеву «очень долго», предупредил собеседник Asia Times.

«Эти солдаты не верят, что Украина получит «справедливый мир» после потери стольких лучших людей в войне. Они говорят, что готовы продолжать сражаться за свою землю и сохранять свою свободу», — пишет издание.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что спецоперация будет продолжаться как минимум до разгрома ВСУ на территории Курской области. По его словам, завершение конфликта возможно лишь на приемлемых для России условиях.

Ранее Рада назначила 24 февраля Национальным днем молитвы на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами