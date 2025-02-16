Солдаты ВСУ, комментируя последние дипломатические усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, не питают «малейшей надежды на то», что вмешательство Вашингтона «положит конец кошмару их оккупированной страны». Об этом пишет Asia Times со ссылкой на опрошенных военных.

Издание приводит слова солдата с позывным «Бродяга», который считает, что любое перемирие будет временным, а затем конфликт начнется снова. Поэтому Украине нужно готовиться «ко второму раунду, даже если будет подписано мирное соглашение», полагает он. Военный заметил, что Трамп «шокирует» все больше и больше.

Дмитрий Жлуктенко из 413-го отдельного батальона также выразил глубокий скептицизм по поводу предложенного Трампом мирного соглашения. По его словам, последние заявления президента США не несут «справедливости и законности». Помимо обеспокоенности по поводу самой сделки, Жлуктенко раскритиковал понимание администрацией Трампа конфликта, говорится в тексте.

Еще один военный раскритиковал позицию президента США в отношении России, заявив, что западные лидеры не осознают истинных ставок в конфликте. Заморозка конфликта обойдется Киеву «очень долго», предупредил собеседник Asia Times.

«Эти солдаты не верят, что Украина получит «справедливый мир» после потери стольких лучших людей в войне. Они говорят, что готовы продолжать сражаться за свою землю и сохранять свою свободу», — пишет издание.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что спецоперация будет продолжаться как минимум до разгрома ВСУ на территории Курской области. По его словам, завершение конфликта возможно лишь на приемлемых для России условиях.

Ранее Рада назначила 24 февраля Национальным днем молитвы на Украине.