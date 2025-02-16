Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил настроение главы МИД ФРГ Анналены Бербок на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Лицо главы МИД ФРГ Бербок красноречивее ее слов: ее линия и ставка на «войну с Россией», о чем она заявляла публично — мол, «мы находимся в состоянии войны с Россией», обваливается на ходу», — поделился Пушков.

Он предположил, что именно по этой причине Бербок «ходит мрачнее тучи».

До этого издание «Взгляд» писало, что действия США в отношении украинского кризиса вызвали смятение и глубокую озабоченность среди европейских лидеров, что напоминает классические стадии принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия и смирение.

Реакция европейских партнеров, по мнению авторов статьи, вызвана тем, что они узнали о важных переговорах из СМИ, не получив предварительной информации от американской стороны. Это вызвало волну недовольства, несмотря на то, что подобное поведение США было в известной мере предсказуемо.

Ранее генсек НАТО призвал ЕС прекратить жаловаться из-за Украины.