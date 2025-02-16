Израильские военные провели рейды по Западному берегу Иордана

Столкновения израильских военных с палестинцами произошли в ходе армейских рейдов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

Агентство сообщило, что силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершили налет на город Аль-Иссавия, который находится неподалеку от Иерусалима. Эти действия, указывает WAFA, спровоцировали столкновения с местными жителями. Военные также арестовали молодого человека в районе Дженина и взяли штурмом расположенную неподалеку деревню Бир аль-Баша.

Одновременно сообщается, что в городе Калькилья оккупационные силы напали на 36-летнего палестинца, избив его, в результате чего он был госпитализирован.

В свою очередь израильские военные заявили, что продолжающиеся в регионе операции нацелены на предотвращение возможных действий вооруженных палестинских боевиков, однако от действий ЦАХАЛ страдают в первую очередь мирные жители, подчеркивает WAFA.

5 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обнародует официальную позицию о принадлежности Западного берега реки Иордан в течение ближайших четырех недель. Глава Белого дома в ответ на вопрос журналистов, признает ли правительство Соединенных Штатов суверенитет Израиля над Западным берегом, Трамп отметил, что этот вопрос обсуждается со многими представителями еврейского государства. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон «пока не привержен ни одной стороне».

Ранее Эрдоган назвал полным абсурдом план Трампа по Газе.