В X заметили верифицированный аккаунт Гитлера

CursorInfo: в соцсети X был замечен верифицированный аккаунт Гитлера

Пользователи соцсети X (бывший Twitter) обратили внимание на аккаунт с верификационной галочкой от имени Адольфа Гитлера. Об этом инциденте написало израильское агентство CursorInfo.

В описании профиля указано: «Вернулся делать Германию великой снова». Кроме этого, серебряная «галочка» возле имени профиля говорила о том, что страница является настоящим политическим аккаунтом.

Оказалось, что произошел взлом аккаунта действующего президента Германии Франка-Вальтера Штанмайера, злоумышленники изменили фото и описание. Сейчас аккаунт вернули владельцу.

Администрация соцсети пока ситуацию не комментировала.

В феврале американский рэпер Канье Уэст написал в соцсети X два десятка сообщений со словами «Я люблю Гитлера», «Я нацист», «Все белые люди — расисты» и т.д. Позже он лишился своего аккаунта на этой платформе.

Ранее россиянку наказали за мем с Гитлером, выложенный девять лет назад.