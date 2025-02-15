Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В X заметили верифицированный аккаунт Гитлера

CursorInfo: в соцсети X был замечен верифицированный аккаунт Гитлера
close
DrEliDavid/Х

Пользователи соцсети X (бывший Twitter) обратили внимание на аккаунт с верификационной галочкой от имени Адольфа Гитлера. Об этом инциденте написало израильское агентство CursorInfo.

В описании профиля указано: «Вернулся делать Германию великой снова». Кроме этого, серебряная «галочка» возле имени профиля говорила о том, что страница является настоящим политическим аккаунтом.

Оказалось, что произошел взлом аккаунта действующего президента Германии Франка-Вальтера Штанмайера, злоумышленники изменили фото и описание. Сейчас аккаунт вернули владельцу.

Администрация соцсети пока ситуацию не комментировала.

В феврале американский рэпер Канье Уэст написал в соцсети X два десятка сообщений со словами «Я люблю Гитлера», «Я нацист», «Все белые люди — расисты» и т.д. Позже он лишился своего аккаунта на этой платформе.

Ранее россиянку наказали за мем с Гитлером, выложенный девять лет назад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами