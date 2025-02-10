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На платформе X перестал открываться аккаунт Канье Уэста

Канье Уэст удалил аккаунт в социальной сети X
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ye/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американский рэпер Канье Уэст лишился своего аккаунта на платформе X. В этом убедился корреспондент «Газеты.Ru».

При попытке открыть соответствующую страницу появляется надпись о том, что ее больше не существует.

Как сообщает РЕН ТВ, у музыканта было больше 33 млн подписчиков. По информации журналистов, артист самостоятельно деактивировал свой аккаунт, перед этим опубликовав прощальный пост. В нем Канье Уэст поблагодарил предпринимателя и владельца платформы Илона Маска за предоставленную возможность высказаться и попрощался с поклонниками, которые следили за его деятельностью в социальной сети.

В начале 2025 года американский рэпер оказался в центре сразу нескольких скандалов. Музыкант успел объявить о своем заболевании аутизмом и, обращаясь к темнокожим людям, назвал рабство «выбором». Позже артист опубликовал в своем аккаунте на платформе X около 20 постов со словами «Все белые люди — расисты», «Я люблю Гитлера» и другими. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

9 февраля Илон Маск отписался от Канье Уэста. Комментируя ситуацию, рэпер признался, что не знает, как долго еще будет пользоваться принадлежащей предпринимателю социальной сетью.

Ранее журналисты узнали, как модель Ким Кардашьян отреагировала на скандалы с участием бывшего супруга Канье Уэста.

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