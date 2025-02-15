Еврокомиссия в полном составе приедет в Киев в годовщину начала СВО

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) написал в своем Telegram-канале, что вся Еврокомиссия (ЕК) посетит Киев в годовщину начала СВО.

«Двадцать четвертого февраля в Киев приедет весь состав Европейской Комиссии», — сообщил он.

21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого обострения напряженности в Донбассе и эвакуации населения в российские регионы. Власти ДНР и ЛНР также объявили всеобщую мобилизацию военнообязанных, а затем попросили РФ признать независимость их республик.

24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, требуется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса».

Ранее сообщалось, что в ЕС готовят санкции против России к 24 февраля 2025 года.