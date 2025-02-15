В ЕС заблокировали открытие первого блока переговоров о членстве Украины

Венгрия заблокировала открытие первого блока переговоров о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщила польская радиостанция RMF24.

По информации журналистов, 14 февраля председательствующая в Европейском совете Польша представила проект письма с условиями для открытия переговорного блока «Основы». В частности, от Киева собирались потребовать создать «дорожные карты» для проведения реформ государственного управления и верховенства права.

Однако венгерские власти наложили вето на отправку документа. В Будапеште заявили, что прежде всего украинское руководство должно разработать дополнительный план по защите представителей национальных меньшинств, проживающих на территории страны.

В материале отмечается, что вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла о желании властей открыть первый блок переговоров по вступлению в ЕС в апреле текущего года. Как она сказала, еще два блока переговоров Киев намерен открыть в июне и оставшиеся три — во второй половине 2025 года. При этом с 1 июля страной — председателем в Европейском совете вместо Польши станет Дания.

Стефанишина уточнила, что блок «Основы» является наиболее важным для украинских властей, так как он касается верховенства права.

«Он очень хорошо структурирует и объединяет государство вокруг ключевых направлений, по которым будет двигаться страна с точки зрения государственного управления, с точки зрения функционирования институтов, с точки зрения антикоррупционной политики», — пояснила она.

13 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас за слова о том, что региональное содружество должно играть центральную роль в любых переговорах по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что Брюсселю предстоит заслужить место за столом переговоров.

Ранее Зеленский оценил возможность участия ЕС в мирных переговорах.