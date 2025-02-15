В США заявили об отсутствии требований по гарантиям безопасности Украине

Келлог: США еще не могут обозначить требования по гарантиям безопасности Украине

Вашингтон в настоящее время не готов обозначить требования по предоставлению гарантий безопасности Киеву в рамках переговоров о завершении конфликта. Такое заявление сделал специальный посланник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, сообщает телеканал CNBC.

По информации журналистов, чиновник сделал соответствующее заявление на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Мероприятие проходит в Берлине в период с 14 по 16 февраля.

Как сказал Келлог, американское руководство заинтересовано в длительном и устойчивом мире. Также он выразил уверенность, что союзникам США предстоит сыграть определенную роль в процессе урегулирования кризиса.

«Вы должны дать нам немного пространства для маневров и времени, но, когда я это говорю, я не говорю о шести месяцах, я говорю о днях и неделях», — пояснил посланник Трампа.

15 февраля председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что прочный мир на Украине может быть достигнут только в случае участия в переговорах представителей этой страны и Европейского союза (ЕС). Как он сказал, простое прекращение огня не поможет окончательно урегулировать конфликт.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал единственного представителя РФ, с которым он готов провести встречу.