Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили об отсутствии требований по гарантиям безопасности Украине

Келлог: США еще не могут обозначить требования по гарантиям безопасности Украине
close
Mariam Zuhaib/AP

Вашингтон в настоящее время не готов обозначить требования по предоставлению гарантий безопасности Киеву в рамках переговоров о завершении конфликта. Такое заявление сделал специальный посланник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, сообщает телеканал CNBC.

По информации журналистов, чиновник сделал соответствующее заявление на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Мероприятие проходит в Берлине в период с 14 по 16 февраля.

Как сказал Келлог, американское руководство заинтересовано в длительном и устойчивом мире. Также он выразил уверенность, что союзникам США предстоит сыграть определенную роль в процессе урегулирования кризиса.

«Вы должны дать нам немного пространства для маневров и времени, но, когда я это говорю, я не говорю о шести месяцах, я говорю о днях и неделях», — пояснил посланник Трампа.

15 февраля председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что прочный мир на Украине может быть достигнут только в случае участия в переговорах представителей этой страны и Европейского союза (ЕС). Как он сказал, простое прекращение огня не поможет окончательно урегулировать конфликт.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал единственного представителя РФ, с которым он готов провести встречу.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами