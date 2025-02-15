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США и Южная Корея обеспокоены военным сотрудничеством России и КНДР

Главы МИД США и Южной Кореи обсудили в Мюнхене военное сотрудничество РФ и КНДР
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Гавриил Григоров/РИА Новости

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялись переговоры между госсекретарем США и министром иностранных дел Южной Кореи, посвященные вопросам военного сотрудничества между Россией и КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметили в МИД Южной Кореи, Марко Рубио и Чо Тхэ Ёль выразили серьезную озабоченность по поводу совместной деятельности Москвы и Пхеньяна в военной сфере. Стороны согласились продолжать тщательный мониторинг ситуации и координировать действия.

Кроме того, в заявлении МИД Южной Кореи подчеркивается общая приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова и обещание поддерживать плотный диалог для выработки и реализации «политики в отношении КНДР».

До этого в МИД Южной Кореи сообщили, что правительство республики продолжает общение с Китаем и Россией.

«‎Мы продолжаем общение с основными странами, включая Китай и РФ», — заявили в ведомстве в ответ на вопрос, планируются ли дипломатические контакты на фоне активизации общения с США.

Ранее в Южной Корее обеспокоились в связи со встречей Путина и Ким Чен Ына.

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