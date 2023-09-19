«Немедленно прекратить военное сотрудничество с КНДР». Зачем МИД Южной Кореи вызвал посла РФ

В МИД Южной Кореи выразили обеспокоенность в связи с тем, что на недавней встрече лидеров России и Северной Кореи Владимира Путина и Ким Чен Ына якобы обсуждались вопросы военного и военно-технического сотрудничества. В Сеуле потребовали от Москвы соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН, а также подчеркнули, что контакты с Пхеньяном и впредь будут негативно отражаться на российско-южнокорейских отношениях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Посла РФ в Сеуле Андрея Кулика вызвали в южнокорейский МИД «для беседы», сообщает Yonhap. С российским дипломатом встретился первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Чан Хо Чжин.

«Чан Хо Джин вызвал посла Кулика в здание МИД в Чонногу и настоятельно призвал Россию немедленно прекратить военное сотрудничество с Северной Кореей и соблюдать требования безопасности», — говорится в сообщении агентства.

В МИД Южной Кореи подчеркнули, что Москва «должна действовать ответственно», особенно учитывая то, что Россия остается постоянным членом Совета Безопасности ООН и создателем системы нераспространения ядерного оружия.

«Правительство в сотрудничестве с международным сообществом примет решительные меры и обеспечит наступление очевидных последствий в ответ на любые действия, которые нарушают резолюции СБ ООН и угрожают нашей безопасности», — отметил первый замминистра на встрече.

«Подобные шаги» оказали бы «значительное негативное влияние» на отношения России и Республики Корея, резюмировал Чан Хо Джин.

Согласно сообщению южнокорейского внешнеполитического ведомства, Кулик «внимательно выслушал» позицию Сеула и обещал довести ее до сведения своего правительства.

«Несоразмерная военная активность»

Спустя некоторое время после вызова российского дипломата в южнокорейский МИД посольство РФ в Сеуле сделало заявление, в котором подчеркнуло неизменную приверженность России взятым на себя международным обязательствам. При этом в диппредставительстве отметили, что реальная угроза безопасности на Корейском полуострове «исходит от несоразмерной военной активности Южной Кореи и США».

«Хотели бы напомнить корейской стороне, что реальная угроза для безопасности на Корейском полуострове, а также самой Республики Корея исходит от бурной и несоразмерной военной активности РК и США на полуострове, преследующей цель сдерживания Пхеньяна силовыми средствами», — прокомментировали позицию Сеула в российском посольстве (цитата по ТАСС).

Что делал Ким Чен Ын в России

12 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию. Он пробыл здесь шесть дней и позавчера уехал на родину, забрав подарки — перчатку российского космонавта, инкрустированный драгоценными камнями меч, комплект бронезащиты, пять дронов-камикадзе и разведывательный беспилотник самолетного типа «Герань-25» с функцией вертикального взлета.

13 сентября на космодроме Восточный, расположенном в Амурской области, Ким Че Ын встречался с российским лидером Владимиром Путиным, после переговоров было объявлено «о перспективности военно-технического сотрудничества РФ и КНДР». В ходе всей поездки председатель КНДР уделял особенное внимание военной сфере, успев побывать на космодроме Восточный, на аэродроме Кневичи, на базе Тихоокеанского флота и на авиационном заводе имени Юрия Гагарина. Кроме того, он встретился с министром обороны Сергеем Шойгу.

15 сентября МИД Южной Кореи предупредил, что рассматривает возможность ввести санкции против России. 17 сентября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что военное сотрудничество РФ и КНДР противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН.

«Подобное взаимодействие» между Москвой и Пхеньяном «незаконно и неправильно», а международное сообщество еще больше сплотится в ответ на действия РФ и Северной Кореи, выразил уверенность политик.

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова Юн Сок Ёля следующим образом: «Санкции против Северной Кореи были объявлены Советом Безопасности ООН, а не нами. Протесты должны быть направлены в Совет Безопасности».

«Мы будем развивать справедливое взаимодействие», — сказал он в интервью государственному телеканалу «Россия 1».

Постпред России при ООН Василий Небензя заверил, что РФ продолжит развивать контакты с КНДР на межгосударственном уровне. «Никакими резолюциями Совбеза ООН это не запрещается», — подчеркнул он.

20 сентября Президент Южной Кореи должен выступить на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Ожидается, что он затронет вопросы взаимодействия РФ и КНДР в военной сфере.