Зеленский рассказал, как достичь мира в Европе

Зеленский: для мира в Европе нужны давление на РФ и общая внешняя политика

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил пять способов достижения мира в Европе. Предложения украинского лидера перечислены в его Telegram-канале.

«Итак, во-первых, вооруженные силы Европы как обновление НАТО. Во-вторых, общая европейская внешняя политика. В-третьих, уровень европейского сотрудничества, к которому Вашингтон должен относиться серьезно. В-четвертых, международное право», — заявил он.

Кроме того, необходимо продолжить оказывать давление на Россию, потому что это, а не «какие-то бумаги», по мнению Зеленского, гарантирует мир.

По его словам, надо «действовать как Европа, а не как группка разрозненных лиц».

Пусть этот год станет годом объединенной, сильной, безопасной и мирной Европы, добавил украинский президент.

15 февраля Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что будет добиваться участия Киева в переговорах и выработке гарантий безопасности для страны «на всех уровнях».

Ранее Зеленский предложил построить «другое НАТО».