Явка на выборах президента в Абхазии составила более 40% к 15:00

По состоянию на 15:00 явка на выборах президента Абхазии составила 43,5%. Об этом сообщили в ЦИК страны, передает ТАСС.

«По данным на 15:00 мск, явка избирателей по Абхазии составляет 43,5%», — говорится в сообщении.

15 февраля в Абхазии проходят президентские выборы.

На пост главы государства претендуют пять человек: абхазский политик Бадра Гунба, экс-торгпред в России Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты страны Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

Согласно конституции Абхазии, президентом может быть избрано лицо абхазской национальности, гражданин Республики Абхазия не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. При этом президент не может занимать свой пост более двух сроков подряд.

В ноябре прошлого года в Абхазии прошли протесты, которые привели к отставке президента Аслана Бжании. Причиной стали планы парламента рассмотреть вопрос о ратификации инвестсоглашения с РФ. Оппозиция посчитала, что этот договор не отвечает интересам местных жителей.

Ранее отсутствие российских наблюдателей на выборах в Абхазии назвали вызывающим недоумение.