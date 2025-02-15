Администрацию Трампа уличили в авторитарности

Администрация нового президента США Дональда Трампа является не консервативной, а «авторитарно-революционной». Такое заявление в подкасте для издания Zeit сделал кандидат на пост канцлера Германии, представляющий партию «Зеленые», Роберт Хабек.

По словам политика, нынешнее американское руководство «безжалостно сворачивает» основополагающие демократические идеи.

«Нужно четко сказать: это не консерваторы, или то, что когда-то подразумевалось под консерваторами. Это авторитарно-революционная [администрация]», — подчеркнул он.

Кандидат на пост главы немецкого правительства отметил, что «связка денег и власти» ведет к разрушению демократического равенства. В результате на его месте возникает нечто, напоминающее аристократию и феодализм.

На этом фоне Хабек призвал европейские страны разработать план для противостояния новой форме «технологической аристократии», возникшей в США.

14 февраля вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности и заявил, что РФ и КНР не являются главными угрозами для Европы. Как он сказал, ключевая угроза для региона кроется внутри него самого.

Кроме того, политик раскритиковал отмену президентских выборов в Румынии. Вэнс обратил внимание, что подобные ситуации негативно влияют на устойчивость европейской демократии.

Ранее в Европе рассказали, как получили «пинок под зад» от американского лидера.