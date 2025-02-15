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В Европе рассказали, как получили «хороший пинок под зад» от Трампа

Премьер Литвы Палуцкас: Трамп своей политикой дал Европе хороший пинок под зад
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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Политика администрации президента США Дональда Трампа в отношении ЕС стала «пинком под зад для Европы», политическому блоку нужно серьезнее относиться к своим проблемам. Об этом заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, передает местная газета Kauno Diena.

По его словам, начало переговорного процесса по Украине между Россией и США «отчасти оставляют Европу в стороне», в связи с чем Брюсселю нужно спросить себя, «не заслужили ли мы этого, будучи истощенными, неспособными принимать решения».

Палуцкас напомнил, что некоторые страны Евросоюза не тратят на оборону достаточного количества средств.

«Поэтому я бы посчитал это (политику администрации Трампа. – «Газета.Ru».) хорошим пинком под зад для Европы, и я надеюсь, что Европа проснется и, наконец, услышит потребность, о которой наш регион заявлял не раз, что нам нужно серьезнее отнестись к собственным проблемам, а затем ожидать помощи от Соединенных Штатов», — отметил он.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Соединенные Штаты не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей.

Ранее глава Пентагона призвал не надеяться на вечное присутствие сил США в Европе.

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