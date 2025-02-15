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Генсек НАТО считает, что Украина сама не сможет обеспечить прочный мир

Генсек НАТО не ответил на вопрос об отправке сил Запада на Украину при перемирии
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Wolfgang Rattay/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ушел от ответа на вопрос, должны ли европейские страны отправить своих военных на Украину для обеспечения соблюдения прекращения огня в случае мирного соглашения. Об этом сообщило РИА Новости.

Все, что станет результатом мирных переговоров, должно быть прочным и заслуживающим доверия, отметил он.

«Но почему так важно, чтобы это было прочным? Потому что, если только сами украинцы будут заботиться об Украине после мирного соглашения, я не думаю, что это достаточно надежно», — сказал Рютте во время дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

О своих идеях по обеспечению мирного соглашения генсек НАТО не рассказал, при этом подчеркнул, что его «сейчас слушают» в Москве и Пекине.

Он также призвал европейцев предлагать открыто свои идеи по обеспечению гарантий безопасности Украины после заключения мира.

15 февраля президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене заявил, что Киев хотел бы получить условия, которые позволили бы создать «другое НАТО».

Ранее глава Евросовета заявил, что прочного мира не будет без Украины и ЕС.

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