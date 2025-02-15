Генсек НАТО считает, что Украина сама не сможет обеспечить прочный мир

Генсек НАТО не ответил на вопрос об отправке сил Запада на Украину при перемирии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ушел от ответа на вопрос, должны ли европейские страны отправить своих военных на Украину для обеспечения соблюдения прекращения огня в случае мирного соглашения. Об этом сообщило РИА Новости.

Все, что станет результатом мирных переговоров, должно быть прочным и заслуживающим доверия, отметил он.

«Но почему так важно, чтобы это было прочным? Потому что, если только сами украинцы будут заботиться об Украине после мирного соглашения, я не думаю, что это достаточно надежно», — сказал Рютте во время дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

О своих идеях по обеспечению мирного соглашения генсек НАТО не рассказал, при этом подчеркнул, что его «сейчас слушают» в Москве и Пекине.

Он также призвал европейцев предлагать открыто свои идеи по обеспечению гарантий безопасности Украины после заключения мира.

15 февраля президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене заявил, что Киев хотел бы получить условия, которые позволили бы создать «другое НАТО».

Ранее глава Евросовета заявил, что прочного мира не будет без Украины и ЕС.