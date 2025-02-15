В США уволили сотни сотрудников агентства по ядерной безопасности

CNN: из агентства по ядерной безопасности США уволили более 300 сотрудников

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась уволить более 300 сотрудников агентства по национальной ядерной безопасности (NNSA). Об этом сообщает телеканал CNN.

«В четверг вечером администрация Трампа уволила более 300 сотрудников Национального управления по ядерной безопасности — агентства, ответственного за управление ядерным арсеналом страны», — говорится в сообщении.

Однако представители министерства энергетики США опровергли количество уволенных, сообщив телеканалу, что уволено «менее 50 человек».

В январе The New York Times писала, что Трамп может уволить более 50 тысяч госслужащих. Соответствующий указ может привести к «масштабной реорганизации федеральной рабочей силы».

Позже стало известно, что более 60 тысяч чиновников в США согласились уволиться за компенсацию. По данным NBC News, работникам федеральных ведомств предлагается добровольно подать в отставку и получить компенсацию в размере восьми окладов и сохранение нынешних льгот в течение еще восьми месяцев.

Ранее юристы назвали работу Маска в администрации Трампа кошмаром.