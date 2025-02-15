Маск оценил «идею» сделать вице-президента США «президентом Европы»

Идея сделать вице-президента США Джей Ди Вэнса «президентом Европы» является потрясающей. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский предприниматель, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск.

«Это было бы действительно потрясающе», — написал Маск, комментируя пост в соцсети X сатирического издания The Babylon Bee.

Упомянутое издание отметило, что европейцы якобы «умоляют» Вэнса «стать президентом Европы».

В своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей. По его словам, жители Европы не хотят бесконтрольной миграции. В ходе своего выступления Вэнс также обратил внимание на то, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы.

Кроме того, Вэнс усомнился в устойчивости европейской демократии после отмены выборов в Румынии. Он подчеркнул, что подобные случаи ставят под сомнение приверженность Европы высоким стандартам устойчивости к внешним угрозам. По его мнению, способность демократии противостоять манипуляциям должна быть краеугольным камнем современных политических институтов.

Ранее во Франции заявили, что Вэнс «стер Евросоюз в порошок».