Зеленскому не разрешили разговаривать по-украински на Мюнхенской конференции

Зеленскому запретили говорить на украинском во время конференции в Мюнхене

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не разрешили переходить на украинский язык на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляцию мероприятия ведет сайт конференции.

Не разрешила Зеленскому изъясняться на языке своей страны модератор конференции. Она ответила «нет», не задумываясь, когда Зеленский спросил, можно ли говорить по-украински, что вызвало смех у присутствующих. Сам политик тоже рассмеялся после запрета и попросил не давить на него.

В ходе дальнейшего выступления Зеленский, в частности, предложил собрать в Киеве саммит поддерживающих Украину западных лидеров — «от Вашингтона до Токио».

61-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит 14–16 февраля 2025 года. Участие в ней принимают около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководители международных организаций. Российские официальные лица не участвуют в Мюнхенской конференции с 2022 года. Одной из ключевых тем 61-й конференции стала ситуация на Украине.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский обозначил смысл саммита по Украине, послав Россию на три буквы.