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В ЕС испугались, что «глобальные игроки» решат судьбу Европы

Туск: ЕС нужен план по Украине и безопасности, иначе другие решат судьбу Европы
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Yves Herman/Reuters

Европе нужен свой план в отношении Украины и ее безопасности, иначе будущее региона будет решаться другими державами. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Reuters.

«Европе срочно нужен свой собственный план действий в отношении Украины и нашей безопасности, иначе другие глобальные игроки будут принимать решения о нашем будущем», — отметил он.

По словам Туска, эти решения не обязательно будут соответствовать интересам стран ЕС.

15 февраля агентство Associated Press сообщило, что группа европейских стран, включая Великобританию и Францию, «тайно» работает над планом отправки войск на Украину.

Отмечалось, что соответствующие планы страны ЕС могут готовить в целях обеспечить выполнение «любого будущего мирного соглашения с Россией».

Ранее в России ответили на подготовку Европы к отправке войск на Украину.

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