Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию

Президент Украины Владимир Зеленский начал выступление на Мюнхенской конференции по безопасности. О прибытии украинского лидера сообщило издание УНИАН.

Свое выступление президент Украины начал с вопроса об ударах по Запорожской АЭС.

До этого советник украинского президента по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин сообщил, что Украина не собирается вести переговоры с представителями России на Мюнхенской конференции. Заявление было сделано после того, как американский президент Дональд Трамп сказал журналистам в Белом доме, что должностные лица высокого уровня из России, США и Украины встретятся именно на полях конференции 14 февраля.

61-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит 14–16 февраля 2025 года. Участие в ней принимают около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководители международных организаций. Российские официальные лица не участвуют в Мюнхенской конференции с 2022 года. Одной из ключевых тем 61-й конференции стала ситуация на Украине.

Ранее в МИД РФ подтвердили, что представителей России не будет на Мюнхенской конференции.