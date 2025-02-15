Шольцу пообещали возвращение на пост канцлера после поражения

Bild: Шольц может вернуться на пост канцлера даже при поражении на выборах

Канцлер ФРГ Олаф Шольц может вернуться на этот пост даже при поражении его партии на выборах. Об этом пишет Bild.

Предполагается, что возвращение на пост главы правительства Шольцу обеспечит объединение его Социал-демократической партии в коалицию с «Зелеными», «Союзом Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» и Левой партией. Отмечается, что эта коалиция может быть «взрывоопасной» из-за значимых противоречий между «Зелеными» и Сарой Вагенкнехт. При этом для того, чтобы попасть в коалицию, «Союз Сары Вагенкнехт» и «Левые» должны набрать хотя бы 5% голосов.

Сам Шольц 13 февраля в интервью Der Spiegel оценил шансы на возвращение на пост в 60%.

До этого Шольц заявил, что должен был распустить правительство Германии раньше, а также упрекнул партнеров по коалиции в том, что они «недостаточно старались».

Ранее Шольц заявил о намерении уйти из политики, когда перестанет быть канцлером ФРГ.