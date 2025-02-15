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Стало известно о состоянии папы Римского после госпитализации

ANSA: папа Римский провел спокойную ночь в больнице после госпитализации
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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Папа Римский Франциск провел «спокойную ночь» после госпитализации. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

В публикации со ссылкой на неназванные источники из Ватикана сообщается, что беспокоиться по поводу состояния папы Римского не стоит. Повышенная температура, которая наблюдалась у него при госпитализации, должна снизиться.

15 февраля служба печати Святого престола писала, что несмотря на инфекцию дыхательных путей, самочувствие папы Римского Франциска остается удовлетворительным.

До этого стало известно, что Франциска госпитализировали в пятницу, 14 февраля. Из-за проблем со здоровьем ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и генеральным директором CNN Марком Томпсоном.

16 января сообщалось, что Папа Римский Франциск повредил правое предплечье при падении. Рука была обездвижена в качестве меры предосторожности. А в декабре понтифик получил травму подбородка, ударившись об тумбочку.

Ранее папа Римский предостерег от культа духа войны.

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