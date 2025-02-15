Каллас сообщила, что слова вице-президента США Вэнса были провокацией

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас назвала высказывания вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса о Европе на Мюнхенской конференции по безопасности провокацией. Ее слова приводит телеканал Sky News.

«Они пытаются спровоцировать нас на конфликт, а мы не хотим драться с нашими друзьями», — отметила она.

В своей речи 14 февраля Джей Ди Вэнс заявил, что США не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей. По его словам, жители Европы не хотят бесконтрольной миграции. В ходе своего выступления Вэнс также обратил внимание на то, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы.

Кроме того, Вэнс усомнился в устойчивости европейской демократии после отмены выборов в Румынии. Он подчеркнул, что подобные случаи ставят под сомнение приверженность Европы высоким стандартам устойчивости к внешним угрозам. По его мнению, способность демократии противостоять манипуляциям должна быть краеугольным камнем современных политических институтов.

Ранее во Франции заявили, что Вэнс «стер Евросоюз в порошок».