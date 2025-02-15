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Макрон обещал Зеленскому поддержку

Макрон заявил, что поддержит Зеленского на возможных мирных переговорах
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Thibault Camus/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддержит Владимира Зеленского на возможных мирных переговорах с Россией. Об этом Макрон написал в своем аккаунте в социальной сети X.

Он отметил, что поговорил с Зеленским, а также приветствует возможность заключения мирного договора с Россией, которое продвигает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп — однако, как заявил Макрон, только Украина может вести переговоры о мире, а не США. Макрон утверждает, что Европа будет помогать Киеву/

«Нам, европейцам, придется укрепить нашу коллективную безопасность и стать более самостоятельными. Франция будет играть свою роль в ускорении этого процесса. Давайте сделаем Европу сильнее и сувереннее уже сейчас», — пишет Макрон.

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности также вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс заявил на встрече с Владимиром Зеленским о необходимости начать мирные переговоры.

Он напомнил, что у высокопоставленных делегатов США на Мюнхенской конференции целью является начало диалога по украинскому урегулированию.

Ранее Зеленский заявил, что США никогда не хотели видеть Украину в НАТО.

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Переговоры о мире на Украине
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