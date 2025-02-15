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Журналисты обвинили администрацию Трампа в нарушении конституции

Агентство Associated Press обвинило администрацию Трампа в нарушении конституции
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Kevin Lamarque/Reuters

Агентство Associated Press обвинило администрацию президента США Дональда Трампа в нарушении конституции. Об этом сообщается на сайте AP.

Поводом для обвинений стал недопуск репортера и фотографа агентства на президентский борт из-за позиции AP по переименованию Мексиканского залива в Залив Америки. Отмечается, что репортеры и фотографы AP путешествуют с президентом США практически везде в рамках пресс-пула на протяжении нескольких десятилетий.

«Журналисты считают этот шаг администрации является нарушением первой поправки к конституции США и попыткой диктовать новостную повестку под угрозой возмездия», — говорится в заявлении агентства.

В администрации Трампа обвиняют AP в приверженности распространению дезинформации.

14 февраля замглавы Белого дома Тейлор Будович объявил об ограничении доступа журналистов американского информационного агентства Associated Press (AP) к определенным зонам Белого дома. По его словам, право на свободу слова не дает агентству автоматический доступ к Овальному кабинету.

Ранее управлению госзакупок США поручили расторгнуть «все контракты со СМИ».

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