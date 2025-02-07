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Управлению госзакупок США поручили расторгнуть контракты со СМИ

Axios: управлению госзакупок США поручили расторгнуть «все контракты со СМИ»
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Управлению государственных закупок США GSA поручили расторгнуть «все контракты со СМИ». Об этом пишет Axios.

Администрация президента США Дональда Трампа такое указание GSA, поручив остальным ключевым ведомствам отказаться от контрактов с информационными агентствами Politico, BBC, E&E и Bloomberg.

Поводом для такой меры стало обнародование Илоном Маском, получившим доступ к данным казначейства США, сведений о том, что из бюджета госведомств США выделяются миллионы долларов на подписку Politico Pro. В социальной сети X эта новость стала поводом для появления конспиративных теорий о том, что администрация президента США Джо Байдена расходовала средства из бюджета на поддержку СМИ, направленных против его соперника на предстоящих выборах Дональда Трампа.

До этого США потребовали от ВПП ООН остановить работу над финансируемыми ими грантами.

Ранее в Белом доме решили провести сокращения в сфере здравоохранения.

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